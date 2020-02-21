Три – три. Бетис и Мальорка сыграли вничью в испанском триллере

21 февраля состоялся стартовый матч 25-го тура испанской Ла Лиги

  • 21.02.2020 23:59
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Три – три. Бетис и Мальорка сыграли вничью в испанском триллере
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21 февраля состоялся стартовый матч 25-го тура испанской Ла Лиги. «Бетис» и «Мальорка» в результативном матче сыграли вничью со счетом 3:3.

Турнирную таблицу возглавляют «Реал» Мадрид (53 очка) и «Барселона» (52), далее идут: «Хетафе» (42), «Атлетико» и «Севилья» (по 40), «Вильярреал» и «Валенсия» (по 38), «Реал Сосьедад» (37).

Ла Лига. 25-й тур

«Мальорка» – «Бетис» – 3:3

Голы: Кучо Эрнандес, 16 (0:1). Каналес, 19, пенальти (1:1). Будимир, 27 (1:2). Фекир, 35, пенальти (2:2). Хоакин, 48 (3:2). Кубо, 70 (3:3).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо (Рауль Гарсия, 87), Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью (Аленья, 74), Хоакин (Тельо, 78), Лорен Морон.

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Кутрис (Гамес, 31), Вальент, Севилья, Посо (Седлар, 82), Кубо, Родригес, Баба (Джуниор, 68), Будимир, Кучо Эрнандес.

Предупреждения: Гамес, 58. Бартра, 68. Аленья, 90+4.

Судья: Хиль Мансано.

Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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