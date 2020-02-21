ПАВЕЛКО: «На матчах сборной Украины появятся бесплатные семейные сектора»

Впервые они откроются в Харькове на матче Украины против Кипра 26 мая

  • 21.02.2020 22:49
  • 132 просмотра
  • 1 комментарий
ПАВЕЛКО: «На матчах сборной Украины появятся бесплатные семейные сектора»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что на матчах сборной Украины будут бесплатные семейные сектора. Впервые они появятся в Харькове на домашнем матче сборной Украины против Кипра 26 мая. Павелко в Фейсбуке сообщил:

«Будут организованы бесплатные семейные сектора для болельщиков на домашних матчах национальной сборной. Это будет отличный стимул для родителей приводить своих малышей на стадион и вместе поддерживать главную команду страны. Конечно, количество мест в таких секторах будет ограничено, а все детали их организации позже будут опубликованы на официальных ресурсах УАФ.

Семейные сектора появятся уже в ближайших домашних матчах сборной, которые состоятся 26 мая в Харькове против Кипра, 2 июня в Киеве против Северной Ирландии и 7 июня во Львове против сборной Израиля. Приглашаю клубы УПЛ рассмотреть возможность организации таких секторов и на их домашних матчах в чемпионате Украины. Это отличный инструмент для популяризации футбола и поощрения целых семей к походам на стадионы в разных городах Украины».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    rugby1970
      rugby1970, 21.02.2020 23:03
    0
    Неужели украл настолько много, что готов делиться? НЕ ВЕРЮ ЭТОЙ МРАЗИ!
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 21.02.2020 23:03
    0
    Неужели украл настолько много, что готов делиться? НЕ ВЕРЮ ЭТОЙ МРАЗИ!
    Ссылка
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