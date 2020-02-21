Роналду попал в заявку Ювентуса на матч против СПАЛа

Туринский «Ювентус» опубликовал заявку на матч 25-го тура итальянской Серии А против СПАЛа.

В нее вернулся португальский нападающий Криштиану Роналду, пропустивший встречу прошлого тура с «Брешией» (2:0). Ему был предоставлен отдых.

Вратари: Войцех Щесны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджио Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Даниэле Ругани, Лука Кокколо, Уэсли.

Полузащитники: Адриен Рабьо, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Родриго Бентанкур, Дауда Петерс.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Федерико Бернардески, Марко Оливьери.

Матч между СПАЛом и «Ювентусом» пройдет 22 февраля в Ферраре и начнется в 19:00 по Киеву.