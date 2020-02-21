Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я большой сторонник ВАР»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу системы видеоповторов (ВАР):
«Я большой сторонник ВАР. Это очень положительный момент. Нужно только подкорректировать некоторые моменты. Тем более, Венгер недавно говорил о том, как они будут определять вне игры. Когда будет четкая позиция.
Считаю, что определять офсайд должен определенный центр тяжести тела, а не какая-то его часть. Но не буду влазить в эти подробности».
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Источник — Footboom
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