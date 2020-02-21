Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я большой сторонник ВАР»

Наставник сборной Украины – о введении системы видеоповторов

  • 21.02.2020 17:32
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  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я большой сторонник ВАР»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу системы видеоповторов (ВАР):

«Я большой сторонник ВАР. Это очень положительный момент. Нужно только подкорректировать некоторые моменты. Тем более, Венгер недавно говорил о том, как они будут определять вне игры. Когда будет четкая позиция.

Считаю, что определять офсайд должен определенный центр тяжести тела, а не какая-то его часть. Но не буду влазить в эти подробности».

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Источник — Footboom

(7 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 21.02.2020 17:57
    0
    Я тоже большой сторонник ВАР и мне непонятны нападки различных футбольных экспертов, которые сетуют за отмену ВАР, вешая на нее всех собак. ВАР помогает рефери лучше разобраться в эпизоде всего лишь. Конечное решение, в итоге принимает сам рефери - живой человек...
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 21.02.2020 17:57
    0
    Я тоже большой сторонник ВАР и мне непонятны нападки различных футбольных экспертов, которые сетуют за отмену ВАР, вешая на нее всех собак. ВАР помогает рефери лучше разобраться в эпизоде всего лишь. Конечное решение, в итоге принимает сам рефери - живой человек...
    Ссылка
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