Тете – в топ-10 самых дорогих молодых игроков Бразилии

Авторитетный ресурс Transfermarkt определил топ-10 самых дорогих бразильских игроков в возрасте до 21 года.

Первые два места в рейтинге заняли представители «Реала» - Винисиус Жуниор и Родриго.

Полузащитник «Шахтера» Тете в этом рейтинге занял восьмое место. Он оценивается в 17 млн евро.