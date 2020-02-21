Тете – в топ-10 самых дорогих молодых игроков Бразилии

Авторитетный ресурс Transfermarkt определил топ-10 самых дорогих бразильских игроков в возрасте до 21 года.
Первые два места в рейтинге заняли представители «Реала» - Винисиус Жуниор и Родриго.
Полузащитник «Шахтера» Тете в этом рейтинге занял восьмое место. Он оценивается в 17 млн евро.
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Источник — Transfermarkt
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