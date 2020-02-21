В субботу, 22 февраля «Реал Сосьедад» в 25-м туре чемпионата Испании примет «Валенсию». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ Футбол 1».
После 24 туров «Реал Сосьедад» идет восьмым в турнирной таблице чемпионата Испании с 37 очками в активе и игрой в запасе. «Валенсия» седьмая с 38 очками.
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Источник — Sport.ua
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