Карпаты просматривают Прийму

Экс-защитник «Зари» Василий Прийма находится на просмотре в «Карпатах».

Последним клубом 28-летнего защитника был солигорский «Шахтер», но с приходом Юрия Вернидуба он перестал попадать в состав и покинул команду.

Также Прийма выступал за донецкий «Металлург» и итальянский «Фрозиноне».