Карпаты просматривают Прийму

Экс-защитник «Зари» Василий Прийма находится на просмотре в «Карпатах».
Последним клубом 28-летнего защитника был солигорский «Шахтер», но с приходом Юрия Вернидуба он перестал попадать в состав и покинул команду.
Также Прийма выступал за донецкий «Металлург» и итальянский «Фрозиноне».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.