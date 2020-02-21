В субботу, 22 февраля состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» примет «Милан». Поединок пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
Матч стартует в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире в Украине встречу покажет телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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