В субботу, 22 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором СПАЛ примет «Ювентус».
Поединок пройдет на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре. Стартовый свисток Федерико Ла Пенны прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок СПАЛ – «Ювентус» покажет телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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