В субботу, 22 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Тоттенхэм».



Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток Майкла Оливера прозвучит в 14:30 по киевскому времени.



Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии



В прямом эфире поединок «Челси» – «Тоттенхэм» покажет телеканал «Сетанта Спорт».

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