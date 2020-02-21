В субботу, 22 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Тоттенхэм».
Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток Майкла Оливера прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Челси» – «Тоттенхэм» покажет телеканал «Сетанта Спорт».
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Источник — Sport.ua
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