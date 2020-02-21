Волынь отправилась на сбор в Турцию

Луцкая команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 21.02.2020 13:35
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Волынь отправилась на сбор в Турцию
© ФК Волынь

«Волынь» отправилась в турецкий Белек, где проведет свой второй учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата Украины в Первой лиге.

В рамках сбора «крестоносцы» проведут несколько спаррингов. 25-го февраля «Волынь» сыграет против датской команды «Орхус Фремед», 29-го февраля проведет контрольный поединок с минским «Динамо». Соперник на спарринг, который состоится 3-го марта, еще определяется. 7-го марта «Волынь» сыграет с еще одним белорусским клубом — «Славией» из Мозыря, а 11-го марта завершит сбор контрольным поединком против львовского «Руха».

12-го марта «Волынь» полетит в Украину, а уже 22-го марта сыграет в Одессе первый официальный поединок в новом году против «Черноморца».

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Источник — ФК Волынь

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