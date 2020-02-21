Крутых обыграл Сачко на пути в полуфинал турнира ITF в Египте

На турнире ITF в Шарм-эль-Шейхе с призовым фондом в $15,000 состоялось украинское дерби в четвертьфинале.

Третий сеяный Виталий Сачко уступил восьмому номеру посева Алексею Крутых в непростом трехсетовом поединке.

Шарм-эль-Шейх. Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина) – Алексей Крутых (Украина) – 6:4, 4:6, 5:7

Крутых в полуфинале сразится с первой ракеткой турнира Гонсалесом Пабло Виверо из Испании.

Также отметим, что на этой стадии турнир покинул украинец Александр Овчаренко, проигравший второму сеяному Джакопо Берреттини из Италии - 4:6, 4:6.