Крутых обыграл Сачко на пути в полуфинал турнира ITF в Египте

На турнире ITF в Шарм-эль-Шейхе с призовым фондом в $15,000 состоялось украинское дерби в четвертьфинале.
Третий сеяный Виталий Сачко уступил восьмому номеру посева Алексею Крутых в непростом трехсетовом поединке.
Шарм-эль-Шейх. Четвертьфинал
Виталий Сачко (Украина) – Алексей Крутых (Украина) – 6:4, 4:6, 5:7
Крутых в полуфинале сразится с первой ракеткой турнира Гонсалесом Пабло Виверо из Испании.
Также отметим, что на этой стадии турнир покинул украинец Александр Овчаренко, проигравший второму сеяному Джакопо Берреттини из Италии - 4:6, 4:6.
Источник — Sport.ua
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