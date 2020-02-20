Леся Цуренко – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№126 WTA) стартует в квалификации турнира серии Премьер 5 в Катаре.
В матче первого раунда отбора украинка сразится против Грет Миннен из Бельгии (№106 WTA).
Начало матча в 13:05 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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