Дибала ведет переговоры с Ювентусом о продлении контракта

26-летний аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала ведет переговоры с туринским клубом о продлении действующего контракта.
Дибала защищает цвета «Ювентуса» с лета 2015-го года после перехода из «Палермо» за €40 миллионов. Текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2022-го года.
Пауло намерен добиться существенного повышения зарплаты.
В текущем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 31 матч во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €85 миллионов.
Источник — Calciomercato
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