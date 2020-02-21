Дибала ведет переговоры с Ювентусом о продлении контракта

26-летний аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала ведет переговоры с туринским клубом о продлении действующего контракта.

Дибала защищает цвета «Ювентуса» с лета 2015-го года после перехода из «Палермо» за €40 миллионов. Текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2022-го года.

Пауло намерен добиться существенного повышения зарплаты.

В текущем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 31 матч во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €85 миллионов.