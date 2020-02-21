Ливерпуль, хватит выигрывать! Клопп ответил на письмо юного фаната МЮ

Трогательная переписка между 10-летним болельщиком «МЮ» и коучем «Ливерпуля»

  • 21.02.2020 11:44
  • 1691 просмотр
  • 0 комментариев
Ливерпуль, хватит выигрывать! Клопп ответил на письмо юного фаната МЮ
© Irish Times. Дара Керли (справа)

10-летний болельщик «Манчестер Юнайтед» Дара Керли написал трогательное письмо наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу с просьбой перестать выигрывать матчи! Мерсисайдцы одержали уже 25 побед в 26 матчах сезона АПЛ и близки к досрочному чемпионству. В послании юного фаната было написано:

«Ливерпуль» побеждает слишком часто. Если вы продолжите так же, то побьете рекорд Англии по матчам без поражений. Для болельщиков «МЮ» это очень грустно. Так что, пожалуйста, когда «Ливерпуль» будет играть следующий матч, сделайте так, чтобы он проиграл. Вы просто должны позволить другой команде забить гол. Я надеюсь, что убедил вас не выигрывать чемпионат или отдельный матч».

Рулевой «красных» Юрген Клопп сумел найти время для ответа на дерзкое послание юного парня. Коуч «Ливерпуля» написал:

«Дорогой Дара. Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за письмо. Я знаю, что ты не желал мне удачи, но всегда приятно услышать молодого поклонника футбола, поэтому я ценю твое письмо.

К сожалению, в этот раз я не могу выполнить твою просьбу. У меня нет выбора. Так же, как ты хочешь, чтобы «Ливерпуль» проиграл, моя работа состоит в том, чтобы сделать все возможное для побед клуба. Миллионы людей по всему миру болеют за «Ливерпуль», и я не хочу их подводить.

К счастью для тебя, «Ливерпуль» проигрывал матчи в прошлом и будет проигрывать в будущем. Потому что это футбол. Проблема в том, что когда тебе 10 лет, тебе кажется, что ничего не будет меняться, и все останется как есть. Но могу сказать тебе в 52 года: это точно не так», – написал Юрген.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Irish Times

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности