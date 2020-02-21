Ливерпуль, хватит выигрывать! Клопп ответил на письмо юного фаната МЮ

10-летний болельщик «Манчестер Юнайтед» Дара Керли написал трогательное письмо наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу с просьбой перестать выигрывать матчи! Мерсисайдцы одержали уже 25 побед в 26 матчах сезона АПЛ и близки к досрочному чемпионству. В послании юного фаната было написано:

«Ливерпуль» побеждает слишком часто. Если вы продолжите так же, то побьете рекорд Англии по матчам без поражений. Для болельщиков «МЮ» это очень грустно. Так что, пожалуйста, когда «Ливерпуль» будет играть следующий матч, сделайте так, чтобы он проиграл. Вы просто должны позволить другой команде забить гол. Я надеюсь, что убедил вас не выигрывать чемпионат или отдельный матч».

Рулевой «красных» Юрген Клопп сумел найти время для ответа на дерзкое послание юного парня. Коуч «Ливерпуля» написал:

«Дорогой Дара. Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за письмо. Я знаю, что ты не желал мне удачи, но всегда приятно услышать молодого поклонника футбола, поэтому я ценю твое письмо.

К сожалению, в этот раз я не могу выполнить твою просьбу. У меня нет выбора. Так же, как ты хочешь, чтобы «Ливерпуль» проиграл, моя работа состоит в том, чтобы сделать все возможное для побед клуба. Миллионы людей по всему миру болеют за «Ливерпуль», и я не хочу их подводить.

К счастью для тебя, «Ливерпуль» проигрывал матчи в прошлом и будет проигрывать в будущем. Потому что это футбол. Проблема в том, что когда тебе 10 лет, тебе кажется, что ничего не будет меняться, и все останется как есть. Но могу сказать тебе в 52 года: это точно не так», – написал Юрген.