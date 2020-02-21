ТаТоТаке. Шахтеру будет сложно в ответном матче, Динамо не нужен Кадар

Большой футбол вернулся! С очень осторожным оптимизмом обсуждаем победу Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы, но не только это. Инсайды, веселые истории и споры прилагаются.

01:20 - Шахтер заслужил победу, но Бенфика разочаровала

04:21 - Исмаили - лучший игрок матча, но автор переломного момента - Каштру

06:39 - Что делать с подлым VAR

09:15 - Гол Бенфики - что там вообще произошло

11:52 - Оба гола - заслуга в первую очередь Тайсона. И разбираем качества Коваленко

14:28 - Что не понравилось в игре Шахтера

16:02 - Шахтеру будет очень непросто в ответном матче

18:54 - Новая потенциальная звезда Шахтера и даже сборной

21:50 - Динамо пытается сплавить Кадара в Китай

24:07 - Карпаты сами ищут нового владельца и обратились даже к Порошенко

27:27 - Чему научился Миша на тренерских курсах