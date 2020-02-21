ТаТоТаке. Шахтеру будет сложно в ответном матче, Динамо не нужен Кадар

Большой футбол вернулся! С очень осторожным оптимизмом обсуждаем победу Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы, но не только это. Инсайды, веселые истории и споры прилагаются.
01:20 - Шахтер заслужил победу, но Бенфика разочаровала
04:21 - Исмаили - лучший игрок матча, но автор переломного момента - Каштру
06:39 - Что делать с подлым VAR
09:15 - Гол Бенфики - что там вообще произошло
11:52 - Оба гола - заслуга в первую очередь Тайсона. И разбираем качества Коваленко
14:28 - Что не понравилось в игре Шахтера
16:02 - Шахтеру будет очень непросто в ответном матче
18:54 - Новая потенциальная звезда Шахтера и даже сборной
21:50 - Динамо пытается сплавить Кадара в Китай
24:07 - Карпаты сами ищут нового владельца и обратились даже к Порошенко
27:27 - Чему научился Миша на тренерских курсах
Источник — ТаТоТаке
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