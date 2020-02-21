Виллиан может перейти в Тоттенхэм

Вингер «Челси» ищет варианты продолжения карьеры

  • 21.02.2020 10:53
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Виллиан может перейти в Тоттенхэм
© ФК Челси. Виллиан

31-летний бразильский вингер «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме».

Контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до лета 2020-го года, и он до сих пор не продлен.

Стоит отметить, что «Тоттенхэм» возглавляет экс-тренер «Челси» Жозе Моуриньо. «Даже когда он ушел из «Челси», мы остались друзьями. Время от времени мы обмениваемся сообщениями», — отметил Виллан.

В текущем сезоне бразильский футболист провел за «Челси» 32 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €32 миллиона.

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Источник — Goal.com

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