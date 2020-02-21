Черноморец подписал трех футболистов

Цвета одесского клуба будут защищать Михаил Калугин, Роман Яловенко и Денис Янаков

  • 21.02.2020 09:54
  • 1067 просмотров
  • 1 комментарий
Черноморец подписал трех футболистов
© ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» подписал трех новых футболистов: защитника Михаила Калугина, нападающего Романа Яловенко и полузащитника Дениса Янакова.

Михаил Калугин родился 20-го ноября 1994-го года в Харькове. Рост — 188 см, вес — 88 кг. Выступал в юношеских командах Харькова: «Металлист», «Гелиос», «Восток». Играл в клубах: «Ильичевец-2» Мариуполь, «Металлист» Харьков, «Сталь-2» Алчевск, «Бодва» (Молдава над Бодвой, Словакия), «Буковина» Черновцы, «Арарат» (Ереван, Армения), а также «Крумкачы» Минск, «Торпедо-БелАЗ» Жодино, «Ислочь» Минская область, «Днепр» Могилев — все Беларусь. В «Черноморце» будет выступать под № 73.

Роман Яловенко родился 8-го февраля 1997-го года в Варшаве (Польша). Рост — 182 см, вес — 71 кг. Воспитанник ДЮСШ «Атлет» (Киев). Выступал в командах: «Металлург» Донецк (дубль), «Сталь» Каменское (дубль), «Шахтер» Донецк (дубль), «Авангард» Бзов (Киевская область). В «Черноморце» будет выступать под № 77.

Денис Янаков родился 1-го января 1999-го года в Запорожье. Рост — 180 см, вес — 71 кг. Воспитанник «Металлурга» Запорожье и «Динамо» Киев. Выступал в командах: «Динамо» Киев U-19 и U-21, «Арсенал-Киев». В юношеских сборных Украины провел 30 матчей, забил 6 голов. В «Черноморце» будет выступать под № 17.

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Источник — ФК Черноморец

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Комментарии
    kolezey-2
      kolezey-2, 21.02.2020 10:19
    0
    Михаил Калугин---------о@уеть чуваку 25 лет и поменял 14 клубов мабуть суперстар
    Ссылка
    kolezey-2
    online
      kolezey-2, 21.02.2020 10:19
    0
    Михаил Калугин---------о@уеть чуваку 25 лет и поменял 14 клубов мабуть суперстар
    Ссылка
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