ВИДЕО. Гол Бенфики не засчитали, но Шахтеру забили с пенальти

В матче Лиги Европы «Шахтер» - «Бенфика» гости сумели сделать счет 1:1 после гола Пиццы с пенальти.
При этом изначально гол с игры не был засчитан, но затем судья поставил пенальти.
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Источник — Sport.ua
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1. Если гол отменен, значит был офсайд у португальца?
2. Если 1. правильно, то после офсайда нарушения правил быть не может, т.к. игра считается остановленной.
3. За что пенальти?
4. Если пенальти назначен за эпизод, предшествующий голу, а офсайда не было, зачем наказывать Бенфику и отменять забитый гол (а вдруг пеналь они не забьют?) Судья же не свистнул во время игры, Бенфика забила чистый гол, зачем его отменять?
Объясните, пожалуйста мне непонятливому...
1. Если гол отменен, значит был офсайд у португальца?
2. Если 1. правильно, то после офсайда нарушения правил быть не может, т.к. игра считается остановленной.
3. За что пенальти?
4. Если пенальти назначен за эпизод, предшествующий голу, а офсайда не было, зачем наказывать Бенфику и отменять забитый гол (а вдруг пеналь они не забьют?) Судья же не свистнул во время игры, Бенфика забила чистый гол, зачем его отменять?
Объясните, пожалуйста мне непонятливому...
1. Если гол отменен, значит был офсайд у португальца?
2. Если 1. правильно, то после офсайда нарушения правил быть не может, т.к. игра считается остановленной.
3. За что пенальти?
4. Если пенальти назначен за эпизод, предшествующий голу, а офсайда не было, зачем наказывать Бенфику и отменять забитый гол (а вдруг пеналь они не забьют?) Судья же не свистнул во время игры, Бенфика забила чистый гол, зачем его отменять?
Объясните, пожалуйста мне непонятливому...
1. Если гол отменен, значит был офсайд у португальца?
2. Если 1. правильно, то после офсайда нарушения правил быть не может, т.к. игра считается остановленной.
3. За что пенальти?
4. Если пенальти назначен за эпизод, предшествующий голу, а офсайда не было, зачем наказывать Бенфику и отменять забитый гол (а вдруг пеналь они не забьют?) Судья же не свистнул во время игры, Бенфика забила чистый гол, зачем его отменять?
Объясните, пожалуйста мне непонятливому...
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