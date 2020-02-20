ВИДЕО. Гол Бенфики не засчитали, но Шахтеру забили с пенальти

Что творит VAR

  • 20.02.2020 21:31
  • 5708 просмотров
  • 23 комментария
ВИДЕО. Гол Бенфики не засчитали, но Шахтеру забили с пенальти
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В матче Лиги Европы «Шахтер» - «Бенфика» гости сумели сделать счет 1:1 после гола Пиццы с пенальти.

При этом изначально гол с игры не был засчитан, но затем судья поставил пенальти.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:51
    0
    digsum, 20.02.2020 22:43
    После более детального обзора, я все же тоже склоняюсь к тому, что гол Марлоса чистый, гол Бенфики отменен верно, пенальти левый. НаВАРили))
    Отож... Как раз в контексте вопросов, с которых наше обсуждение и развернулось...
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:43
    +2
    После более детального обзора, я все же тоже склоняюсь к тому, что гол Марлоса чистый, гол Бенфики отменен верно, пенальти левый. НаВАРили))
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 20.02.2020 22:41
    0
    Короче Матвиенко только,что сказал,что судья интерпретировать эпизод так: Если бы небыло фола,то был бы офсайд,а так пенальти. Ну это же просто финиш какой то.При ударе волосатого,второй был в офсайде, и даже мяча коснулся раньше удара по ноге...Где логика?
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:40
    0
    wigg, 20.02.2020 22:35
    Хорошо. ОК, у Марлоса - активный. Тогда и у португальца в эпизоде гола Бенфики по аналогии тоже активный, следовательно - отмена гола по причине оффсайда. И... пенальти после офсайда. Тупик, господа.
    Два противоречащих друг другу решения? А что тут удивляться? После того как игрока Аталанты не удалили в матче с Шахтером (ВАР же был) за 100% фол, я ничему не удивляюсь. Удивился разве что тому что игрока ШД не выгнали..
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 20.02.2020 22:36
    0
    Такого цирка я не видел со времен двух красных Арсеналу!
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:35
    0
    digsum, 20.02.2020 22:33
    Это не пассивный офсайд. Пассивный - это когда Марлос вообще не бил бы, а вместо него забежал бы тот, у кого на момент удара не было офсайда.
    Хорошо. ОК, у Марлоса - активный. Тогда и у португальца в эпизоде гола Бенфики по аналогии тоже активный, следовательно - отмена гола по причине оффсайда. И... пенальти после офсайда. Тупик, господа.
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:35
    +1
    wigg, 20.02.2020 22:30
    Вот-вот, именно это я и спрашивал...
    Без понятия. Я матч не смотрел, оцениваю повторы, может во время матча это было лучше освещено, там же все таки делают вставки вар для понимания
    Ссылка
    Вадим Трикоз
    online
      Вадим Трикоз, 20.02.2020 22:34
    +1
    Я вот тоже ни черта не понял, если гол отменили, то значит был оффсайд , а если был оффсайд то последующий фол уже не имеет значения....или недавний скандальный эпизод в матче аякс-челси ничему не научил....очень странное решение
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:33
    -1
    wigg, 20.02.2020 22:10
    И, кстати, да, за что отменили гол Марлоса? В момент удара он был в пассивном оффсайде, мяч к нему отскочил от вратаря, где там вне игры?
    Это не пассивный офсайд. Пассивный - это когда Марлос вообще не бил бы, а вместо него забежал бы тот, у кого на момент удара не было офсайда.
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:30
    +1
    digsum, 20.02.2020 22:29
    Так тогда не было офсайда, какой офсайд от вратаря? Че отменили-то?
    Вот-вот, именно это я и спрашивал...
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:29
    +1
    UKRAINE FAN, 20.02.2020 22:28
    Во время первого удара он как раз был где то на линии. Это уже от Пятова когда мяч отлетел он был в оффсайде!
    Так тогда не было офсайда, какой офсайд от вратаря? Че отменили-то?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.02.2020 22:28
    -1
    wigg, 20.02.2020 22:24
    Не, не так. Там на видео как раз вся штрафная в кадре. И даже если португалец получил по ногам до того, как попытался отдать пас, он все равно еще раньше был в активном офсайде. Этой судейской бригаде даже ВАР не помог. Чистый гол марлоса отменили, а с голом Бенфики начудили так, что сейчас уже и не разобраться...
    Во время первого удара он как раз был где то на линии. Это уже от Пятова когда мяч отлетел он был в оффсайде!
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:24
    0
    digsum, 20.02.2020 22:21
    Или так
    Не, не так. Там на видео как раз вся штрафная в кадре. И даже если португалец получил по ногам до того, как попытался отдать пас, он все равно еще раньше был в активном офсайде. Этой судейской бригаде даже ВАР не помог. Чистый гол марлоса отменили, а с голом Бенфики начудили так, что сейчас уже и не разобраться...
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:21
    0
    UKRAINE FAN, 20.02.2020 22:11
    Оффсайд был когда тип которого сбил Кривцов отдавал на на Тавареша. Хотя получается должен быть оффсайд а не фол . Или судья решил что фол был раньше чем пошел пас на Тавареша!
    Или так
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:20
    -1
    wigg, 20.02.2020 22:18
    Смотрим видео: волосатый португалец проскакивает с фланга, прокидывает мяч. Пятов цепляет мяч. При этом с центра вбегает другой португалец, который в момент удара уже вне игры (причина отмены гола). Дальше он же пытается ударить, кто-то из защитников Шахтера попадает ему по ноге, чувак падает, но волосатый португалец все равно забивает мяч. Получается, что сначала было вне игры, а потом нарушение для пенальти, которое не должно было быть зафиксировано...
    А может они нарушение усмотрели еще до момента первого удара, откуда нам знать-то. Не все что происходит в штрафной влезает в экран. Пенальти за нарушение после офсайда - это верх маразма
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:18
    0
    digsum, 20.02.2020 22:10
    Сначала надо узнать за какое нарушение пенальти, чтобы о чем-то рассуждать. На видео нет никаких нарушений, но это ВАР с со своим микроскопом, так что все может быть
    Смотрим видео: волосатый португалец проскакивает с фланга, прокидывает мяч. Пятов цепляет мяч. При этом с центра вбегает другой португалец, который в момент удара уже вне игры (причина отмены гола). Дальше он же пытается ударить, кто-то из защитников Шахтера попадает ему по ноге, чувак падает, но волосатый португалец все равно забивает мяч. Получается, что сначала было вне игры, а потом нарушение для пенальти, которое не должно было быть зафиксировано...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.02.2020 22:11
    +3
    wigg, 20.02.2020 22:01
    Вот тут я ни буя не понял...
    1. Если гол отменен, значит был офсайд у португальца?
    2. Если 1. правильно, то после офсайда нарушения правил быть не может, т.к. игра считается остановленной.
    3. За что пенальти?
    4. Если пенальти назначен за эпизод, предшествующий голу, а офсайда не было, зачем наказывать Бенфику и отменять забитый гол (а вдруг пеналь они не забьют?) Судья же не свистнул во время игры, Бенфика забила чистый гол, зачем его отменять?
    Объясните, пожалуйста мне непонятливому...
    Оффсайд был когда тип которого сбил Кривцов отдавал на на Тавареша. Хотя получается должен быть оффсайд а не фол . Или судья решил что фол был раньше чем пошел пас на Тавареша!
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:10
    -2
    wigg, 20.02.2020 22:01
    Вот тут я ни буя не понял...
    1. Если гол отменен, значит был офсайд у португальца?
    2. Если 1. правильно, то после офсайда нарушения правил быть не может, т.к. игра считается остановленной.
    3. За что пенальти?
    4. Если пенальти назначен за эпизод, предшествующий голу, а офсайда не было, зачем наказывать Бенфику и отменять забитый гол (а вдруг пеналь они не забьют?) Судья же не свистнул во время игры, Бенфика забила чистый гол, зачем его отменять?
    Объясните, пожалуйста мне непонятливому...
    Сначала надо узнать за какое нарушение пенальти, чтобы о чем-то рассуждать. На видео нет никаких нарушений, но это ВАР с со своим микроскопом, так что все может быть
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:10
    +1
    digsum, 20.02.2020 22:06
    Вот если бы тот чел не делал передачу, а бил сам, то после рикошета от вратаря офсайда не было бы. Получается, арбитры УЕФА правил не знают и это за мониторами, в условиях тишины и спокойствия.
    И, кстати, да, за что отменили гол Марлоса? В момент удара он был в пассивном оффсайде, мяч к нему отскочил от вратаря, где там вне игры?
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:06
    +2
    digsum, 20.02.2020 22:00
    Был. Вот тебе, бабка, и Юрь.. хваленый ВАР
    Вот если бы тот чел не делал передачу, а бил сам, то после рикошета от вратаря офсайда не было бы. Получается, арбитры УЕФА правил не знают и это за мониторами, в условиях тишины и спокойствия.
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:01
    +7
    Вот тут я ни буя не понял...
    1. Если гол отменен, значит был офсайд у португальца?
    2. Если 1. правильно, то после офсайда нарушения правил быть не может, т.к. игра считается остановленной.
    3. За что пенальти?
    4. Если пенальти назначен за эпизод, предшествующий голу, а офсайда не было, зачем наказывать Бенфику и отменять забитый гол (а вдруг пеналь они не забьют?) Судья же не свистнул во время игры, Бенфика забила чистый гол, зачем его отменять?
    Объясните, пожалуйста мне непонятливому...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.02.2020 22:11
    +3
    wigg, 20.02.2020 22:01
    Вот тут я ни буя не понял...
    1. Если гол отменен, значит был офсайд у португальца?
    2. Если 1. правильно, то после офсайда нарушения правил быть не может, т.к. игра считается остановленной.
    3. За что пенальти?
    4. Если пенальти назначен за эпизод, предшествующий голу, а офсайда не было, зачем наказывать Бенфику и отменять забитый гол (а вдруг пеналь они не забьют?) Судья же не свистнул во время игры, Бенфика забила чистый гол, зачем его отменять?
    Объясните, пожалуйста мне непонятливому...
    Оффсайд был когда тип которого сбил Кривцов отдавал на на Тавареша. Хотя получается должен быть оффсайд а не фол . Или судья решил что фол был раньше чем пошел пас на Тавареша!
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:43
    +2
    После более детального обзора, я все же тоже склоняюсь к тому, что гол Марлоса чистый, гол Бенфики отменен верно, пенальти левый. НаВАРили))
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:06
    +2
    digsum, 20.02.2020 22:00
    Был. Вот тебе, бабка, и Юрь.. хваленый ВАР
    Вот если бы тот чел не делал передачу, а бил сам, то после рикошета от вратаря офсайда не было бы. Получается, арбитры УЕФА правил не знают и это за мониторами, в условиях тишины и спокойствия.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 20.02.2020 21:58
    +2
    Мне показалось, что офсайд был при первом ударе по воротам...
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:35
    +1
    wigg, 20.02.2020 22:30
    Вот-вот, именно это я и спрашивал...
    Без понятия. Я матч не смотрел, оцениваю повторы, может во время матча это было лучше освещено, там же все таки делают вставки вар для понимания
    Ссылка
    Вадим Трикоз
    online
      Вадим Трикоз, 20.02.2020 22:34
    +1
    Я вот тоже ни черта не понял, если гол отменили, то значит был оффсайд , а если был оффсайд то последующий фол уже не имеет значения....или недавний скандальный эпизод в матче аякс-челси ничему не научил....очень странное решение
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:30
    +1
    digsum, 20.02.2020 22:29
    Так тогда не было офсайда, какой офсайд от вратаря? Че отменили-то?
    Вот-вот, именно это я и спрашивал...
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:29
    +1
    UKRAINE FAN, 20.02.2020 22:28
    Во время первого удара он как раз был где то на линии. Это уже от Пятова когда мяч отлетел он был в оффсайде!
    Так тогда не было офсайда, какой офсайд от вратаря? Че отменили-то?
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:10
    +1
    digsum, 20.02.2020 22:06
    Вот если бы тот чел не делал передачу, а бил сам, то после рикошета от вратаря офсайда не было бы. Получается, арбитры УЕФА правил не знают и это за мониторами, в условиях тишины и спокойствия.
    И, кстати, да, за что отменили гол Марлоса? В момент удара он был в пассивном оффсайде, мяч к нему отскочил от вратаря, где там вне игры?
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:00
    +1
    Sergey Kovaleff, 20.02.2020 21:58
    Мне показалось, что офсайд был при первом ударе по воротам...
    Был. Вот тебе, бабка, и Юрь.. хваленый ВАР
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:51
    0
    digsum, 20.02.2020 22:43
    После более детального обзора, я все же тоже склоняюсь к тому, что гол Марлоса чистый, гол Бенфики отменен верно, пенальти левый. НаВАРили))
    Отож... Как раз в контексте вопросов, с которых наше обсуждение и развернулось...
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 20.02.2020 22:41
    0
    Короче Матвиенко только,что сказал,что судья интерпретировать эпизод так: Если бы небыло фола,то был бы офсайд,а так пенальти. Ну это же просто финиш какой то.При ударе волосатого,второй был в офсайде, и даже мяча коснулся раньше удара по ноге...Где логика?
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:40
    0
    wigg, 20.02.2020 22:35
    Хорошо. ОК, у Марлоса - активный. Тогда и у португальца в эпизоде гола Бенфики по аналогии тоже активный, следовательно - отмена гола по причине оффсайда. И... пенальти после офсайда. Тупик, господа.
    Два противоречащих друг другу решения? А что тут удивляться? После того как игрока Аталанты не удалили в матче с Шахтером (ВАР же был) за 100% фол, я ничему не удивляюсь. Удивился разве что тому что игрока ШД не выгнали..
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 20.02.2020 22:36
    0
    Такого цирка я не видел со времен двух красных Арсеналу!
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:35
    0
    digsum, 20.02.2020 22:33
    Это не пассивный офсайд. Пассивный - это когда Марлос вообще не бил бы, а вместо него забежал бы тот, у кого на момент удара не было офсайда.
    Хорошо. ОК, у Марлоса - активный. Тогда и у португальца в эпизоде гола Бенфики по аналогии тоже активный, следовательно - отмена гола по причине оффсайда. И... пенальти после офсайда. Тупик, господа.
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:24
    0
    digsum, 20.02.2020 22:21
    Или так
    Не, не так. Там на видео как раз вся штрафная в кадре. И даже если португалец получил по ногам до того, как попытался отдать пас, он все равно еще раньше был в активном офсайде. Этой судейской бригаде даже ВАР не помог. Чистый гол марлоса отменили, а с голом Бенфики начудили так, что сейчас уже и не разобраться...
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 20.02.2020 22:21
    0
    UKRAINE FAN, 20.02.2020 22:11
    Оффсайд был когда тип которого сбил Кривцов отдавал на на Тавареша. Хотя получается должен быть оффсайд а не фол . Или судья решил что фол был раньше чем пошел пас на Тавареша!
    Или так
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 20.02.2020 22:18
    0
    digsum, 20.02.2020 22:10
    Сначала надо узнать за какое нарушение пенальти, чтобы о чем-то рассуждать. На видео нет никаких нарушений, но это ВАР с со своим микроскопом, так что все может быть
    Смотрим видео: волосатый португалец проскакивает с фланга, прокидывает мяч. Пятов цепляет мяч. При этом с центра вбегает другой португалец, который в момент удара уже вне игры (причина отмены гола). Дальше он же пытается ударить, кто-то из защитников Шахтера попадает ему по ноге, чувак падает, но волосатый португалец все равно забивает мяч. Получается, что сначала было вне игры, а потом нарушение для пенальти, которое не должно было быть зафиксировано...
    Ссылка
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