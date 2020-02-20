Динамо готовится к матчу с Ворсклой без Бурды

22-го февраля «Динамо» возобновит сезон матчем УПЛ против «Ворсклы», однако сделает это без Никиты Бурды.

Защитник продолжает реабилитацию после повреждения передней крестообразной связки и последовавшей операции. Общий срок его возвращения в строй – около шести месяцев. На данный момент с дня операции прошло четыре с половиной месяца.

Никита частично работает в общей группе, а частично – по индивидуальной программе. Полноценно работать наравне со всеми игроками он сможет минимум через две недели.

Что касается форварда Ибрагима Каргбо, который травмировался в конце первого турецкого сбора, получив повреждение внутренней боковой связки, он еще минимум неделю будет носить специальный пресс, чтобы обездвижить ногу, а потом продолжит процесс реабилитации.