Игорь СУРКИС: «Попов и Цитаишвили еще не заявили о себе в Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис доволен обилием молодых игроков в составе команды, однако считает, что еще не все сумели заявить о себе.

В частности, Денису Попову, Николаю Шапаренко и Георгию Цитаишвили нужно продолжать работать.

«Сейчас огромное количество молодых игроков было с командой на сборе. И тренерский штаб на них рассчитывает».

«Я бы сказал, что Цитаишвили с Поповым в полной мере до сих пор не заявили о себе в первой команде. Надо прогрессировать, чтобы играть. Тому же Шапаренко. Это молодые ребята, которые должны становиться мужиками».

«А там уже – смена поколений. Будут поджимать другие: те же Волошин, Надольский, Ванат. Ребята, которые хотят играть в первой команде и ставят перед собой такую цель. Если они будут продолжать работать, и уберут моменты, о которых я говорил – дискотеки, девочки, то многие из них могут добиться успеха», - считает Суркис.