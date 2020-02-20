Игорь СУРКИС: «Попов и Цитаишвили еще не заявили о себе в Динамо»

Президент клуба рассчитывает на молодых игроков

  • 20.02.2020 19:52
  • 2485 просмотров
  • 4 комментария
Игорь СУРКИС: «Попов и Цитаишвили еще не заявили о себе в Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua. Денис Попов

Президент «Динамо» Игорь Суркис доволен обилием молодых игроков в составе команды, однако считает, что еще не все сумели заявить о себе.

В частности, Денису Попову, Николаю Шапаренко и Георгию Цитаишвили нужно продолжать работать.

«Сейчас огромное количество молодых игроков было с командой на сборе. И тренерский штаб на них рассчитывает».

«Я бы сказал, что Цитаишвили с Поповым в полной мере до сих пор не заявили о себе в первой команде. Надо прогрессировать, чтобы играть. Тому же Шапаренко. Это молодые ребята, которые должны становиться мужиками».

«А там уже – смена поколений. Будут поджимать другие: те же Волошин, Надольский, Ванат. Ребята, которые хотят играть в первой команде и ставят перед собой такую цель. Если они будут продолжать работать, и уберут моменты, о которых я говорил – дискотеки, девочки, то многие из них могут добиться успеха», - считает Суркис.

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Источник — Sportarena

(17 голосов)

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Комментарии
    spqr-te
      spqr-te, 20.02.2020 21:02
    +2
    Добре, що Суркіс заявив. Такої неповаги вболівальників клубу мало хто з власників має.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 20.02.2020 20:53
    +2
    ... а заявят ли они о себе в ДК ? ...Яремчук например поспорит... и Теодорчик, и Дерлиз, и тот же Родригеш...
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 20.02.2020 20:40
    +3
    Зато иГОРЬ СУРКИС - заявил!!! РЖУНИМАГУ!!! Клоун дешовый... ТЬФУ!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 20.02.2020 20:09
    +2
    Шлимазл ты губастенький, Цитаишаили и Попов, как раз таки очень сильно смотрятся и должны играть в основной обойме Динамо
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 20.02.2020 20:40
    +3
    Зато иГОРЬ СУРКИС - заявил!!! РЖУНИМАГУ!!! Клоун дешовый... ТЬФУ!!!
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 20.02.2020 21:02
    +2
    Добре, що Суркіс заявив. Такої неповаги вболівальників клубу мало хто з власників має.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 20.02.2020 20:53
    +2
    ... а заявят ли они о себе в ДК ? ...Яремчук например поспорит... и Теодорчик, и Дерлиз, и тот же Родригеш...
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 20.02.2020 20:09
    +2
    Шлимазл ты губастенький, Цитаишаили и Попов, как раз таки очень сильно смотрятся и должны играть в основной обойме Динамо
    Ссылка
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