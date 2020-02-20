Тьяго Силва может вернуться в Милан

35-летний бразильский центральный защитник ПСЖ Тьяго Силва может продолжить карьеру в итальянском «Милане».

Контракт Силвы с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года, и он до сих пор не продлен.

«У него всегда были отличные отношения с «Миланом». Если мы не продлим контракт с ПСЖ, то все может случиться», — отметил Агент игрока.

Силва выступал за «Милан» с лета 2009-го по лето 2012-го года, после чего перешел в ПСЖ за €42 миллиона.

В текущем сезоне Тьяго провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал одну результативную передачу.