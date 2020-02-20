Тьяго Силва может вернуться в Милан

35-летний бразильский центральный защитник ПСЖ Тьяго Силва может продолжить карьеру в итальянском «Милане».
Контракт Силвы с ПСЖ рассчитан до лета 2020-го года, и он до сих пор не продлен.
«У него всегда были отличные отношения с «Миланом». Если мы не продлим контракт с ПСЖ, то все может случиться», — отметил Агент игрока.
Силва выступал за «Милан» с лета 2009-го по лето 2012-го года, после чего перешел в ПСЖ за €42 миллиона.
В текущем сезоне Тьяго провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Источник — TMZ
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