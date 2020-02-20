Жуниор МОРАЕС: «Первая игра года — и сразу решающая»

32-летний нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился ожиданиями от первого поединка 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики».

«Первая игра года — и сразу решающая. Движемся вверх вместе с «Шахтером», — написал Мораес в Instagram.

Матч «Шахтер» — «Бенфика» состоится на ОСК «Металлист» в Харькове в четверг, 20-го февраля, в 19:55 по киевскому времени.