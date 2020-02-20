Андрей Шевченко посетит матч Шахтер — Бенфика

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет присутствовать на первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Бенфика», который состоится в Харькове в четверг, 20-го февраля.
Шевченко посетит игру вместе со всем тренерским штабом.
Поединок «Шахтер» — «Бенфика» пройдет на ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:55 по киевскому времени.
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Источник — ТК Футбол
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