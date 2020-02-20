Ливерпуль нацелился на вратаря Баварии

Английский «Ливерпуль» намерен выкупить контракт 20-летнего голкипера «Баварии» Кристиана Фрюхтля. В «Ливерпуле» надеются, что Фрюхтль сможет стать сменщиком бразильца Алиссона.

Сам Фрюхтль надеется перейти в клуб, где он будет иметь стабильную игровую практику.

В текущем сезоне Кристиан провел за «Баварию II» 23 матча во всех турнирах, где пропустил 43 мяча, три раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €500 тысяч.