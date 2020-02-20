Роман ЯРЕМЧУК: «Гент может побороться за чемпионство»

24-летний украинский форвард «Гента» Роман Яремчук поделился ожиданиями от ближайших выступлений бельгийского клуба.

«Гент» набрал хороший ход. Приятно смотреть на команду со стороны. Думаю, она сейчас демонстрирует самый лучший футбол в Бельгии. Мы уже поджимаем «Брюгге» в турнирной таблице, есть хорошие шансы побороться за чемпионский титул. Все будет зависеть только от нас. Будем держаться на таком же уровне — золотые медали никуда не денутся.

С нетерпением жду матча Лиги Европы в Риме. «Гент» играет с топ-командой, будет очень непросто. У «Ромы» очень сильный коллектив и тактически грамотный тренер. Для нас это в любом случае будет отличный опыт, но я надеюсь, что ребята не проиграют. Верю в «Гент» и хочу, чтобы из Италии наша команда увезла хотя бы ничью», — считает Яремчук.

В текущем сезоне Яремчук провел за «Гент» 30 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи.