Лионель МЕССИ: «Годы идут, но мое тело в прекрасном физическом состоянии»

Форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что сейчас себя лучше чувствует, чем в прежние годы.
«Да, годы идут. Но правда в том, что сейчас я себя гораздо лучше чувствую, чем несколько лет назад.
Я не ставлю перед собой никаких целей, но мое тело находится в прекрасном физическом состоянии, ноги отлично себя чувствуют.
Буду играть до 40 лет? Посмотрим», - сказал Месси.
В этом сезоне 32-летний Месси провел 27 матчей за «Барселону», забил 19 мячей и сделал 15 ассистов.
Смотрите также: ВИДЕО. Самые важные голы в карьере Лионеля Месси.
Источник — El Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.