Лионель МЕССИ: «Годы идут, но мое тело в прекрасном физическом состоянии»

Аргентинец отлично себя чувствует в 32 года

  • 20.02.2020 11:50
  • 400 просмотров
  • 1 комментарий
Лионель МЕССИ: «Годы идут, но мое тело в прекрасном физическом состоянии»
© Twitter. Лионель Месси

Форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что сейчас себя лучше чувствует, чем в прежние годы.

«Да, годы идут. Но правда в том, что сейчас я себя гораздо лучше чувствую, чем несколько лет назад. 

Я не ставлю перед собой никаких целей, но мое тело находится в прекрасном физическом состоянии, ноги отлично себя чувствуют.

Буду играть до 40 лет? Посмотрим», - сказал Месси.

В этом сезоне 32-летний Месси провел 27 матчей за «Барселону», забил 19 мячей и сделал 15 ассистов.

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Источник — El Mundo Deportivo

(2 голоса)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 20.02.2020 12:07
    0
    інопланетянин на полі.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.02.2020 12:07
    0
    інопланетянин на полі.
    Ссылка
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