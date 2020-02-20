Лионель МЕССИ: «Годы идут, но мое тело в прекрасном физическом состоянии»

Форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что сейчас себя лучше чувствует, чем в прежние годы.

«Да, годы идут. Но правда в том, что сейчас я себя гораздо лучше чувствую, чем несколько лет назад.

Я не ставлю перед собой никаких целей, но мое тело находится в прекрасном физическом состоянии, ноги отлично себя чувствуют.

Буду играть до 40 лет? Посмотрим», - сказал Месси.

В этом сезоне 32-летний Месси провел 27 матчей за «Барселону», забил 19 мячей и сделал 15 ассистов.

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