МАЙКОН: «Лига Европы – важное соревнование для оценки сезона Шахтера»

Бразильский хавбек считает, что его команда способна хорошо себя проявить в еврокубках

  • 20.02.2020 11:31
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МАЙКОН: «Лига Европы – важное соревнование для оценки сезона Шахтера»
© ФК Шахтер. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился мыслями о продолжении борьбы его команды в Лиге Европы, где в первом раунде плей-офф «горнякам» предстоит помериться силами с «Бенфикой».

«Ожидания от Лиги Европы очень высоки, это очень важное соревнование для оценки сезона «Шахтера». Мы знаем, что способны далеко пройти, но нам нужно много работать. В Лиге Европы есть много команд, которые могут играть в Лиге чемпионов – например, та же «Бенфика», которая является отличным соперником. Пока рано говорить о победе в турнире, но мы нацелены делать один шаг за другим, чтобы достичь целей в соревновании».

«Матч с «Бенфикой» для нас сейчас самая важная игра, потому что мы ожидаем серьезного соперничества. Мы усердно изучали их сильные и слабые стороны. Теперь речь идет о том, чтобы добиться хорошего результата дома, а затем использовать это преимущество в Португалии», - сказал Майкон.

Матч «Шахтер» - «Бенфика» состоится сегодня в Харькове. Его начало запланировано на 19:55.

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Источник — FOX Sports Brasil

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