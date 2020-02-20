МАЙКОН: «Лига Европы – важное соревнование для оценки сезона Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился мыслями о продолжении борьбы его команды в Лиге Европы, где в первом раунде плей-офф «горнякам» предстоит помериться силами с «Бенфикой».

«Ожидания от Лиги Европы очень высоки, это очень важное соревнование для оценки сезона «Шахтера». Мы знаем, что способны далеко пройти, но нам нужно много работать. В Лиге Европы есть много команд, которые могут играть в Лиге чемпионов – например, та же «Бенфика», которая является отличным соперником. Пока рано говорить о победе в турнире, но мы нацелены делать один шаг за другим, чтобы достичь целей в соревновании».

«Матч с «Бенфикой» для нас сейчас самая важная игра, потому что мы ожидаем серьезного соперничества. Мы усердно изучали их сильные и слабые стороны. Теперь речь идет о том, чтобы добиться хорошего результата дома, а затем использовать это преимущество в Португалии», - сказал Майкон.

Матч «Шахтер» - «Бенфика» состоится сегодня в Харькове. Его начало запланировано на 19:55.