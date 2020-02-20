БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Переход в Шахтер был отличным решением в моей карьере»

Экс-форвард «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук, ныне выступающий в Турции за «Антальяспор», рассказал, что считает переход в стан «горняков» правильным решением.

«Переход в «Шахтер», я думаю, был отличным решением в моей футбольной карьере. Мне повезло, что Паулу Фонсека и его помощники были тренерами этой команды. С ними мой стиль игры и понимание футбола улучшились. Я всегда стараюсь совершенствоваться, а потому каждый день советуюсь с великими тренерами», - сказал аргентинец.

Напомним, в «Шахтере» Густаво Бланко-Лещук провел два года – с 2017 по 2019, после чего был продан в «Антальяспор».