БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Переход в Шахтер был отличным решением в моей карьере»

Аргентинец благодарен Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу

  • 20.02.2020 11:17
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БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Переход в Шахтер был отличным решением в моей карьере»
© ФК Антальяспор. Густаво Бланко-Лещук

Экс-форвард «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук, ныне выступающий в Турции за «Антальяспор», рассказал, что считает переход в стан «горняков» правильным решением.

«Переход в «Шахтер», я думаю, был отличным решением в моей футбольной карьере. Мне повезло, что Паулу Фонсека и его помощники были тренерами этой команды. С ними мой стиль игры и понимание футбола улучшились. Я всегда стараюсь совершенствоваться, а потому каждый день советуюсь с великими тренерами», - сказал аргентинец.

Напомним, в «Шахтере» Густаво Бланко-Лещук провел два года – с 2017 по 2019, после чего был продан в «Антальяспор».

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