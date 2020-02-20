Карлос ДЕ ПЕНА: «Лучший матч в Динамо — победа над Шахтером в Суперкубке»

27-летний уругвайский вингер «Динамо» Карлос де Пена рассказал о наиболее запомнившемся матче в киевском клубе.

«Одним из лучших моментов была победа в Суперкубке над «Шахтером». Мы провели замечательную игру в Одессе, уступали по ходу матча и смогли отыграться и победить 2:1. Это было действительно прекрасное событие. Также провели выдающийся поединок против «Шахтера» в Кубке Украины, когда победили 2:1 в экстратайме. Это были две очень эмоциональные победы, они запомнились мне больше всего», — считает де Пена.