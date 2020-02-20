Альберт СЕЛАДЕС: «Результат не соответствует тому, что было на поле»

Наставник «Валенсии» подвел итоги поражения от «Аталанты» в Лиге чемпионов (1:4)

  • 20.02.2020 02:40
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Альберт СЕЛАДЕС: «Результат не соответствует тому, что было на поле»
© ФК Валенсия. Альберт Селадес

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:4) в первом матче 1/8 финала лиги чемпионов.

«Постараемся как можно лучше подготовиться к ответной игре. Мы сильно играем дома, перед своими болельщиками. Результат не соответствует тому, что было на поле.

Это поражение сложно принять, но мы будем готовы к ответному матчу. Считаю, что нам не нужно совершать чудо, чтобы выиграть противостояние.

Мы создали достаточно много моментов в каждом из таймов. Без преувеличения скажу, что мы могли забить три или четыре мяча.

Мы позволили им нанести слишком много ударов по воротам, но мы проиграли скорее из-за нашей расточительности, а не из-за тех подарков, которые мы преподнесли», — считает Селадес.

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Источник — УЕФА

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