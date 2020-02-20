Ягеллония подписала украинского форварда

Орест Ткачук продолжит карьеру в польском клубе

  • 20.02.2020 01:14
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Ягеллония подписала украинского форварда
© ФК Ягеллония. Орест Ткачук

22-летний украинский нападающий Орест Ткачук подписал контракт с польской «Ягеллонией».

Соглашение рассчитано на полтора года, до конца сезона 2020/2021. Также его возможно продлить еще на три года.

Ткачук выступал за «Волынь» U-17 и «Шахтер» U-19. В минувшем сезоне футболист защищал цвета молодежного состава «Александрии», за который провел 16 матчей и забил 9 мячей.

После 22-х сыгранных туров «Ягеллония» занимает 9-е место в чемпионате Польши, имея в активе 30 очков.

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Источник — ФК Ягеллония

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