Ягеллония подписала украинского форварда

22-летний украинский нападающий Орест Ткачук подписал контракт с польской «Ягеллонией».

Соглашение рассчитано на полтора года, до конца сезона 2020/2021. Также его возможно продлить еще на три года.

Ткачук выступал за «Волынь» U-17 и «Шахтер» U-19. В минувшем сезоне футболист защищал цвета молодежного состава «Александрии», за который провел 16 матчей и забил 9 мячей.

После 22-х сыгранных туров «Ягеллония» занимает 9-е место в чемпионате Польши, имея в активе 30 очков.