Ягеллония подписала украинского форварда

22-летний украинский нападающий Орест Ткачук подписал контракт с польской «Ягеллонией».
Соглашение рассчитано на полтора года, до конца сезона 2020/2021. Также его возможно продлить еще на три года.
Ткачук выступал за «Волынь» U-17 и «Шахтер» U-19. В минувшем сезоне футболист защищал цвета молодежного состава «Александрии», за который провел 16 матчей и забил 9 мячей.
После 22-х сыгранных туров «Ягеллония» занимает 9-е место в чемпионате Польши, имея в активе 30 очков.
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Источник — ФК Ягеллония
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