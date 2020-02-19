Черниговская Десна сыграла вничью с Динамо из Батуми

Сегодня, 19 февраля, черниговская «Десна» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Соперником подопечных Александра Рябоконя было «Динамо» из Батуми. Черниговская команда сыграла вничью со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл грузинский клуб, а во втором украинская команда сравняла счет.
Товарищеский матч
19 февраля, Турция
«Десна» (Чернигов, Украина) – «Динамо» (Батуми, Грузия) – 1:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.