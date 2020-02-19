ВИДЕО. Португальский игрок издевательски забил московскому Спартаку

Португальская Брага стала чемпионом мира среди клубов по пляжному футболу. В финале португальский клуб разгромил московский Спартак со счетом 8:3.
Особо издевательским вышел четвертый гол португальцев.
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Источник — Sport.ua
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