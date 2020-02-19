ВИДЕО. Все голы Динамо на втором сборе

Ютуб-канал киевского «Динамо» опубликовал ролик, в который вошли все голы столичного клуба на втором зимнем сборе, который проходил в Турции.
На этом этапе киевляне забили 17 голов, некоторые из них стали настоящими шедеврами.
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Источник — ФК Динамо Киев
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