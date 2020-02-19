Шахтер – Бенфика. Котировки букмекеров

В четверг донецкий «Шахтер» сыграет домашний поединок 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики».



Букмекеры приблизительно равно оценивают шансы обеих команд в следующий раунд, но все же небольшим фаворитом считается «Бенфика» - 1.66 против 2.3.



На победу украинцев в первом матче можно поставить с коэффициентом 2.46, на ничью - 3.45, поражение оценено в 2.9.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.82. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.06, ТМ2.5 – 1.81.



Самые ожидаемые счета у букмекеров – ничейный исход 1:1 (коэффициент 6.5) а также минимальные победы хозяев (7.8) и гостей (8.6)



Напомним, поединок состоится 20 февраля в 19:55.