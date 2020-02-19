Шахтер – Бенфика. Котировки букмекеров

Конторы отдают небольшое преимущество украинцам в первом матче, но верят в проход португальцев

  • 19.02.2020 15:59
  • 424 просмотра
  • 0 комментариев
Шахтер – Бенфика. Котировки букмекеров
© ФК Шахтер Донецк

В четверг донецкий «Шахтер» сыграет домашний поединок 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики».
 
Букмекеры приблизительно равно оценивают шансы обеих команд в следующий раунд, но все же небольшим фаворитом считается «Бенфика» - 1.66 против 2.3.
 
На победу украинцев в первом матче можно поставить с коэффициентом 2.46, на ничью - 3.45, поражение оценено в 2.9.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.82. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.06, ТМ2.5 – 1.81.
 
Самые ожидаемые счета у букмекеров – ничейный исход 1:1 (коэффициент 6.5) а также минимальные победы хозяев (7.8) и гостей (8.6) 
 
Напомним, поединок состоится 20 февраля в 19:55.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности