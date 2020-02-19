Алехандро ГОМЕС: «Начал все с нуля, когда покинул Украину из-за войны»

Игрок рассказал о своем возвращении в Италию

  • 19.02.2020 15:32
  • 1918 просмотров
  • 7 комментариев
Алехандро ГОМЕС: «Начал все с нуля, когда покинул Украину из-за войны»
© twitter.com/Atalanta_BC

В 2013 году харьковский «Металлист» оформил крупный трансфер, подписав аргентинского атакующего хавбека Алехандро Гомеса.

Однако уже в 2014 году игрок покинул Украину после начала войны с Россией, перебравшись в «Аталанту». Там Гомес стал лидером команды и помог ей впервые выйти в Лигу чемпионов.

«В 2013 году после хороших выступлений за «Катанью» я мог перейти в «Интер» и «Атлетико», но на тот момент у них не было денег, чтобы совершить трансфер. Зато появилось предложение от «Металлиста», который вышел в Лигу чемпионов. У них в составе были аргентинцы, и я подумал, что если не «Интер» или «Атлетико», то хотя бы сыграю в ЛЧ и заработаю денег».

«Но первый год в «Металлисте» получился ужасным, а позитивом была только зарплата. В стране началась война, а в сентябре я покинул Украину, чтобы начать все с нуля в «Аталанте».

«Должен сказать, тогда это был не тот клуб, который мы видим сейчас», - отметил Гомес.

В нынешнем сезоне итальянская команда вышла из группы Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче «Шахтер». Сегодня «Аталанта» сыграет в плей-офф с «Валенсией».

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Источник — Football-Italia

(8 голосов)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 19.02.2020 16:20
    0
    Один из первых кто сбежал из Металлиста по причине войны, которой и в помине не было там, где жил Гомес и куда он ездил на матчи со своим Металлистом.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.02.2020 16:13
    0
    Когда то и за нас Гомесы играли, не только за Днепр! Во были времена! І яка зараз "уйня з кардибоберами!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 19.02.2020 16:09
    0
    Viktor Kovtun, 19.02.2020 15:44
    Зачем нам эти обезьяны легионеры , которые приезжают к нам заработать? У нас сих толковых пацанов пруд пруди !!!!!! )))))
    Ну-ну, и кто же эти пацаны, кроме бегунков и центробеков? Два Витька?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.02.2020 15:51
    0
    Че он гонит? Бабок поимел норм, с ними легче "начинать все с нуля" да и каким боком его война коснулась, епанутый трохи?
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 19.02.2020 15:49
    +1
    От сказочник Гомес, прямо беженец из горячей точки. Будто бы из Донецка бежал... И ведь прочитают, поверят европейцы. Его как раз война никоим образом не коснулась.
    Ссылка
    frifrikhk
      frifrikhk, 19.02.2020 15:47
    +2
    Viktor Kovtun, 19.02.2020 15:44
    Зачем нам эти обезьяны легионеры , которые приезжают к нам заработать? У нас сих толковых пацанов пруд пруди !!!!!! )))))
    Ага, які побачивши великі гроші, починають пропадати в нічних клубах
    Ссылка
    Viktor Kovtun
      Viktor Kovtun, 19.02.2020 15:44
    -2
    Зачем нам эти обезьяны легионеры , которые приезжают к нам заработать? У нас сих толковых пацанов пруд пруди !!!!!! )))))
    Ссылка
    frifrikhk
      frifrikhk, 19.02.2020 15:47
    +2
    Viktor Kovtun, 19.02.2020 15:44
    Зачем нам эти обезьяны легионеры , которые приезжают к нам заработать? У нас сих толковых пацанов пруд пруди !!!!!! )))))
    Ага, які побачивши великі гроші, починають пропадати в нічних клубах
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 19.02.2020 15:49
    +1
    От сказочник Гомес, прямо беженец из горячей точки. Будто бы из Донецка бежал... И ведь прочитают, поверят европейцы. Его как раз война никоим образом не коснулась.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 19.02.2020 16:20
    0
    Один из первых кто сбежал из Металлиста по причине войны, которой и в помине не было там, где жил Гомес и куда он ездил на матчи со своим Металлистом.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.02.2020 16:13
    0
    Когда то и за нас Гомесы играли, не только за Днепр! Во были времена! І яка зараз "уйня з кардибоберами!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 19.02.2020 16:09
    0
    Viktor Kovtun, 19.02.2020 15:44
    Зачем нам эти обезьяны легионеры , которые приезжают к нам заработать? У нас сих толковых пацанов пруд пруди !!!!!! )))))
    Ну-ну, и кто же эти пацаны, кроме бегунков и центробеков? Два Витька?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.02.2020 15:51
    0
    Че он гонит? Бабок поимел норм, с ними легче "начинать все с нуля" да и каким боком его война коснулась, епанутый трохи?
    Ссылка
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