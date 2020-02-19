Алехандро ГОМЕС: «Начал все с нуля, когда покинул Украину из-за войны»

В 2013 году харьковский «Металлист» оформил крупный трансфер, подписав аргентинского атакующего хавбека Алехандро Гомеса.

Однако уже в 2014 году игрок покинул Украину после начала войны с Россией, перебравшись в «Аталанту». Там Гомес стал лидером команды и помог ей впервые выйти в Лигу чемпионов.

«В 2013 году после хороших выступлений за «Катанью» я мог перейти в «Интер» и «Атлетико», но на тот момент у них не было денег, чтобы совершить трансфер. Зато появилось предложение от «Металлиста», который вышел в Лигу чемпионов. У них в составе были аргентинцы, и я подумал, что если не «Интер» или «Атлетико», то хотя бы сыграю в ЛЧ и заработаю денег».

«Но первый год в «Металлисте» получился ужасным, а позитивом была только зарплата. В стране началась война, а в сентябре я покинул Украину, чтобы начать все с нуля в «Аталанте».

«Должен сказать, тогда это был не тот клуб, который мы видим сейчас», - отметил Гомес.

В нынешнем сезоне итальянская команда вышла из группы Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче «Шахтер». Сегодня «Аталанта» сыграет в плей-офф с «Валенсией».