Руслан РОТАНЬ: «В марте в составе Украины U-21 могут появиться новички»

В марте сборная Украины U-21 продолжит отбор Евро-2021, который команда Руслана Ротаня начала неудачно, проиграв три из четырех матчей.

К этому моменту в составе молодежки могут появиться новички. Ротань и его помощники зимой находились в Турции, где просматривали матчи команд УПЛ.

«Поездка получилась очень продуктивной. В этом году все клубы УПЛ, а также молодежные составы некоторых команд проводили сборы в Анталье и ее окрестностях. Благодаря четкой организации менеджеров УАФ мы с моими ассистентами поселились в очень удобном месте и посмотрели 24 матча с участием практически всех коллективов элитного дивизиона. Молодежи на этих сборах было много, теперь важно, чтобы ребята, пройдя хорошую подготовку, играли в основных составах и в официальных поединках».

«Мы получили много информации, особое внимание уделяли футболистам, выступающим на наших пока проблемных позициях. Возможно, уже в марте в команде появится несколько новичков. Сейчас мы анализируем увиденное и с нетерпением ждем возобновления сезона».

«Приятно было встретиться с тренерами национальной сборной, которые тоже были в Турции. Мы хорошо пообщались с Андреем Шевченко и его ассистентами, обменялись важной информацией. На кого из молодежи обращают внимание в штабе главной команды? Пока об этом говорить рано, но «молодежка» отпустит любого футболиста, который понадобится национальной сборной. С радостью. И с уверенностью в том, что ее главные требования ребята усвоили».

«Нынешний год - год чемпионата Европы, и все усилия должны быть направлены на главную команду страны. В то же время мы осознаем, что «молодежке» нужно исправлять свое турнирное положение. Но давить результатом на ребят в коем случае не стоит. Прежде всего они должны играть в современном ключе. Так, чтобы попадать в первую сборную и получать приглашения от ведущих европейских клубов», - считает Ротань.