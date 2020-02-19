Руслан РОТАНЬ: «В марте в составе Украины U-21 могут появиться новички»

Команде нужно исправлять ситуацию в отборе

  • 19.02.2020 15:14
  • 452 просмотра
  • 4 комментария
Руслан РОТАНЬ: «В марте в составе Украины U-21 могут появиться новички»
© ffu.ua

В марте сборная Украины U-21 продолжит отбор Евро-2021, который команда Руслана Ротаня начала неудачно, проиграв три из четырех матчей.

К этому моменту в составе молодежки могут появиться новички. Ротань и его помощники зимой находились в Турции, где просматривали матчи команд УПЛ.

«Поездка получилась очень продуктивной. В этом году все клубы УПЛ, а также молодежные составы некоторых команд проводили сборы в Анталье и ее окрестностях. Благодаря четкой организации менеджеров УАФ мы с моими ассистентами поселились в очень удобном месте и посмотрели 24 матча с участием практически всех коллективов элитного дивизиона. Молодежи на этих сборах было много, теперь важно, чтобы ребята, пройдя хорошую подготовку, играли в основных составах и в официальных поединках».

«Мы получили много информации, особое внимание уделяли футболистам, выступающим на наших пока проблемных позициях. Возможно, уже в марте в команде появится несколько новичков. Сейчас мы анализируем увиденное и с нетерпением ждем возобновления сезона».

«Приятно было встретиться с тренерами национальной сборной, которые тоже были в Турции. Мы хорошо пообщались с Андреем Шевченко и его ассистентами, обменялись важной информацией. На кого из молодежи обращают внимание в штабе главной команды? Пока об этом говорить рано, но «молодежка» отпустит любого футболиста, который понадобится национальной сборной. С радостью. И с уверенностью в том, что ее главные требования ребята усвоили».

«Нынешний год - год чемпионата Европы, и все усилия должны быть направлены на главную команду страны. В то же время мы осознаем, что «молодежке» нужно исправлять свое турнирное положение. Но давить результатом на ребят в коем случае не стоит. Прежде всего они должны играть в современном ключе. Так, чтобы попадать в первую сборную и получать приглашения от ведущих европейских клубов», - считает Ротань.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.02.2020 16:14
    0
    Обасрались и гонят пургу? Ну-ну!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 16:08
    0
    Сборная иллюзий.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 19.02.2020 16:02
    0
    подросли
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 19.02.2020 15:34
    0
    Единственный новичок в U-21, который по-настоящему обрадовал бы болельщиков, - это тренер. А так сборная U-21 есть, а тренера назначить забыли.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.02.2020 16:14
    0
    Обасрались и гонят пургу? Ну-ну!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 16:08
    0
    Сборная иллюзий.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 19.02.2020 16:02
    0
    подросли
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 19.02.2020 15:34
    0
    Единственный новичок в U-21, который по-настоящему обрадовал бы болельщиков, - это тренер. А так сборная U-21 есть, а тренера назначить забыли.
    Ссылка
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