ВИДЕО. Шахтер провел последнюю тренировку перед матчем с Бенфикой

В среду «Шахтер» провел заключительную тренировку перед матчем Лиги Европы против «Бенфики», который состоится 20-го февраля.
К игре с чемпионом Португалии «оранжево-черные» подходят без кадровых потерь.
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Источник — Sport.ua
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