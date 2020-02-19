ИСМАИЛИ: «У меня есть амбиции играть в более сильном чемпионате»

Но у игрока контракт с «Шахтером»

  • 19.02.2020 14:32
  • 646 просмотров
  • 2 комментария
ИСМАИЛИ: «У меня есть амбиции играть в более сильном чемпионате»
© shakhtar.com

Основной левый защитник «Шахтера» Исмаили не против в будущем сменить команду, однако сейчас у игрока контракт с клубом.

«Я уже провел много лет в Украине, и, конечно, у меня есть амбиции играть в более сильном чемпионате. Но у меня еще несколько лет по контракту здесь».

«Посмотрим, что случится во время следующего трансферного окна», - сказал Исмаили.

Контракт 30-летнего футболиста истекает в 2023 году.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — record.pt

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 19.02.2020 14:49
    0
    vital, 19.02.2020 14:42
    Невже бразильський вірус-утікач у Шахтарі?
    Как бы не секрет что любой бразилец который показывает хороший уровень в Шахте, хочет уйти в более сильный чемп.
    Просто кто то ноет об этом, а кто вполне адекватно об этом говорит.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 19.02.2020 14:42
    -1
    Невже бразильський вірус-утікач у Шахтарі?
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 19.02.2020 14:49
    0
    vital, 19.02.2020 14:42
    Невже бразильський вірус-утікач у Шахтарі?
    Как бы не секрет что любой бразилец который показывает хороший уровень в Шахте, хочет уйти в более сильный чемп.
    Просто кто то ноет об этом, а кто вполне адекватно об этом говорит.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности