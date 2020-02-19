ИСМАИЛИ: «У меня есть амбиции играть в более сильном чемпионате»

Основной левый защитник «Шахтера» Исмаили не против в будущем сменить команду, однако сейчас у игрока контракт с клубом.

«Я уже провел много лет в Украине, и, конечно, у меня есть амбиции играть в более сильном чемпионате. Но у меня еще несколько лет по контракту здесь».

«Посмотрим, что случится во время следующего трансферного окна», - сказал Исмаили.

Контракт 30-летнего футболиста истекает в 2023 году.