ИСМАИЛИ: «У меня есть амбиции играть в более сильном чемпионате»

Основной левый защитник «Шахтера» Исмаили не против в будущем сменить команду, однако сейчас у игрока контракт с клубом.
«Я уже провел много лет в Украине, и, конечно, у меня есть амбиции играть в более сильном чемпионате. Но у меня еще несколько лет по контракту здесь».
«Посмотрим, что случится во время следующего трансферного окна», - сказал Исмаили.
Контракт 30-летнего футболиста истекает в 2023 году.
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Источник — record.pt
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Просто кто то ноет об этом, а кто вполне адекватно об этом говорит.
Просто кто то ноет об этом, а кто вполне адекватно об этом говорит.
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