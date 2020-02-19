Лестер нацелился на Лаллану

Английский «Лестер» намерен подписать 31-летнего полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану.
Клуб уже начал переговоры о переходе футболиста будущим летом. В трансфере заинтересован наставник «Лестера» Брендан Роджерс.
В текущем сезоне Лаллана провел за «Ливерпуль» 19 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Контракт Адама с «красными» рассчитан до лета 2020-го года с возможностью продления еще на год. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €12 миллионов.
Источник — Sky Sports
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