Лестер нацелился на Лаллану

Английский «Лестер» намерен подписать 31-летнего полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану.

Клуб уже начал переговоры о переходе футболиста будущим летом. В трансфере заинтересован наставник «Лестера» Брендан Роджерс.

В текущем сезоне Лаллана провел за «Ливерпуль» 19 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Контракт Адама с «красными» рассчитан до лета 2020-го года с возможностью продления еще на год. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €12 миллионов.