Олег САЛЕНКО: «У Аталанты и Валенсии равные шансы»

Бывший форвард сборной Украины Олег Саленко поделился ожиданиями от противостояния «Аталанты» и «Валенсии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне интересны сейчас обе команды. В «Валенсии» у меня остались знакомые, поэтому я слежу за выступлением испанцев. В нынешнем сезоне команда хорошо выступила в групповом турнире Лиги чемпионов, обыгрывала «Аякс» и «Челси». «Аталанта» редкий гость в Лиге чемпионов, и для итальянцев выход из группы – уже хороший успех. Встретятся две команды, которые звезд с неба не хватают и их нельзя назвать топ-командами Лиги чемпионов. Но одна из них в любом случае пройдет дальше, и пока что фаворита в этой паре не наблюдается, шансы у обеих команд равны», — считает Саленко.