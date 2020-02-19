Олег САЛЕНКО: «У Аталанты и Валенсии равные шансы»

Специалист поделился ожиданиями от противостояния в Лиге чемпионов

  • 19.02.2020 13:30
  • 300 просмотров
  • 0 комментариев
Олег САЛЕНКО: «У Аталанты и Валенсии равные шансы»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший форвард сборной Украины Олег Саленко поделился ожиданиями от противостояния «Аталанты» и «Валенсии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне интересны сейчас обе команды. В «Валенсии» у меня остались знакомые, поэтому я слежу за выступлением испанцев. В нынешнем сезоне команда хорошо выступила в групповом турнире Лиги чемпионов, обыгрывала «Аякс» и «Челси». «Аталанта» редкий гость в Лиге чемпионов, и для итальянцев выход из группы – уже хороший успех. Встретятся две команды, которые звезд с неба не хватают и их нельзя назвать топ-командами Лиги чемпионов. Но одна из них в любом случае пройдет дальше, и пока что фаворита в этой паре не наблюдается, шансы у обеих команд равны», — считает Саленко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности