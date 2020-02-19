Стала известна сумма, которую получило Динамо от аренды Жерсона Родригеша

Турецкий «Анкарагюджю» заплатил «Динамо» за полгода аренды атакующего полузащитника Жерсона Родригеша 500 тысяч евро.

При этом, у турецкого клуба нет опции на выкуп контракта 24-летнего люксембуржца на время действия договора займа, а потому летом Жерсон Родригеш вернется в «Динамо», которое и будет решать вопрос будущего футболиста.

Напомним, Жерсон Родригеш перешел в «Динамо» из японского клуба «Джубило Ивата» летом минувшего года за 2 миллиона евро, но не смог вписаться в игровую модель команды Михайличенко.

В чемпионате Турции Жерсон Родригеш уже успел провести 3 матча, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.