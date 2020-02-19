Стала известна сумма, которую получило Динамо от аренды Жерсона Родригеша

«Анкарагюджю» заплатил «бело-синим» 500 тысяч евро

  • 19.02.2020 13:01
  • 997 просмотров
  • 1 комментарий
Стала известна сумма, которую получило Динамо от аренды Жерсона Родригеша
© ФК Анкарагюджю. Жерсон Родригеш (справа)

Турецкий «Анкарагюджю» заплатил «Динамо» за полгода аренды атакующего полузащитника Жерсона Родригеша 500 тысяч евро.

При этом, у турецкого клуба нет опции на выкуп контракта 24-летнего люксембуржца на время действия договора займа, а потому летом Жерсон Родригеш вернется в «Динамо», которое и будет решать вопрос будущего футболиста.

Напомним, Жерсон Родригеш перешел в «Динамо» из японского клуба «Джубило Ивата» летом минувшего года за 2 миллиона евро, но не смог вписаться в игровую модель команды Михайличенко.

В чемпионате Турции Жерсон Родригеш уже успел провести 3 матча, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

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Источник — Star.com.tr

(5 голосов)

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Комментарии
    flyber.lg
      flyber.lg, 19.02.2020 13:19
    0
    а фиг его как у них так получается торговать))) Хоть одного в плюс продали? (не считая воспитанников)
    Ссылка
    flyber.lg
      flyber.lg, 19.02.2020 13:19
    0
    а фиг его как у них так получается торговать))) Хоть одного в плюс продали? (не считая воспитанников)
    Ссылка
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