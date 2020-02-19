Энди РОБЕРТСОН: «Ливерпуль может играть лучше»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон прокомментировало поражение от мадридского «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«После углового был рикошет, который позволил «Атлетико» быстро повести в счете. Болельщики тут же погнали их вперед, но мы хорошо справились с давлением. Знаем, что можем играть лучше. К счастью, у нас будет второй матч, чтобы все изменить.

Они радовались победе так, словно выиграли противостояние. Впереди у нас матч в чемпионате, а затем примем их на «Энфилде». Там мы и наши болельщики можем отплатить им той же монетой», — отметил Робертсон.