Олег САЛЕНКО: «Шевченко сделает ставку на Малиновского»

Бывший форвард сборной Украины Олег Саленко поделился мнением о 26-летнем полузащитнике «Аталанты» и украинской национальной команды Руслане Малиновском.
— Со временем Руслан сможет закрепиться в «Аталанте»?
— Думаю, его адаптация проходит вполне успешно. Для меня очевидно, что тренер «Аталанты» все равно рассчитывает на Руслана, пусть пока что и не как на игрока основы. Он видит в нем роль джокера, который может и должен усиливать игру «Аталанты» по ходу матча.
— На предстоящем Евро-2020 Малиновский может быть ведущим игроком сборной?
— Он уже им стал в компании с другими легионерами. Именно игроки, которые играют в зарубежных чемпионатах, сейчас определяют лицо сборной Украины. И Руслан Малиновский один из тех, на кого Андрей Шевченко делал и будет делать ставку на предстоящем Евро. Уверен, что в любом случае Руслан к чемпионату Европы подойдет в хорошей форме.
Источник — zbirna.com
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