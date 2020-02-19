Карлос ДЕ ПЕНА: «Изменения в футболе неизбежны»

Хавбек «Динамо» поделился мнением о смене Александра Хацкевича на Алексея Михайличенко

  • 19.02.2020 11:55
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Карлос ДЕ ПЕНА: «Изменения в футболе неизбежны»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

27-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал смену главного тренера клуба с Александра Хацкевича на Алексея Михайличенко.

«К сожалению, в футболе изменения неизбежны, особенно когда результаты команды не очень удачные. Сейчас наш тренер — Алексей Михайличенко, и мы должны уважать его взгляды и решения, воплощать его идеи и видение футбола на поле. Надеюсь, у нас все получится, и мы всем покажем, что «Динамо» — сильная команда. Во время нынешнего зимнего перерыва сделаем все, чтобы как можно лучше подготовиться и показывать хорошие результаты в течение сезона. Все сосредоточены именно на этом, а также на том, чтобы продемонстрировать все, на что мы способны как команда», — отметил де Пена.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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