Жуниор МОРАЕС: «Нас ждет матч без фаворита, но Шахтер может пройти Бенфику»

Форвард «горняков» верит, что его команда воспользуется слабостями оппонента

  • 19.02.2020 11:53
  • 885 просмотров
  • 2 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Нас ждет матч без фаворита, но Шахтер может пройти Бенфику»
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес накануне встречи с «Бенфикой» в плей-офф Лиги Европы высказался по поводу силы соперника, а также шансов своей команды.

«Мы много изучали «Бенфику» и видели все ее игры. Это техничная команда, но наши тренеры из Португалии, а потому дали нам много информации. Думаю, нас ждет матч без фаворита, но я надеюсь, что мы пройдем «Бенфику».

«С начала подготовки в январе мы много изучали стиль игры «Бенфики». Это очень сильный соперник, который имеет отличные результаты. Они были великолепны, пока не угодили в неудачную серию из трех последних матчей. Но у «Бенфики» опасная атака, а потому нас ждет интересная игра».

«У всех команд есть свои сильные и слабые стороны, и мы хотим воспользоваться их слабыми сторонами. Тренеры дали нам много идей о том, какой должна быть наша игра и что мы можем сделать, чтобы воспользоваться минусами соперника», - отметил Мораес.

В нынешнем сезоне на счету Мораеса 24 матча, 17 голов и 7 результативных передач за «Шахтер».

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Источник — O Jogo

(2 голоса)

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Комментарии
    Semiramida
    online
      Semiramida, 19.02.2020 13:07
    0
    Вся надежда только на джокера Пятова! Если вдруг что: Пятов сделает пару забегов в штрафную Бенфики в конце матча: в одном моменте сам забьёт, а в другом - упадёт и заработает пенальти!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.02.2020 12:59
    0
    оптимист однако
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 19.02.2020 13:07
    0
    Вся надежда только на джокера Пятова! Если вдруг что: Пятов сделает пару забегов в штрафную Бенфики в конце матча: в одном моменте сам забьёт, а в другом - упадёт и заработает пенальти!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.02.2020 12:59
    0
    оптимист однако
    Ссылка
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