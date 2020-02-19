Жуниор МОРАЕС: «Нас ждет матч без фаворита, но Шахтер может пройти Бенфику»

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес накануне встречи с «Бенфикой» в плей-офф Лиги Европы высказался по поводу силы соперника, а также шансов своей команды.

«Мы много изучали «Бенфику» и видели все ее игры. Это техничная команда, но наши тренеры из Португалии, а потому дали нам много информации. Думаю, нас ждет матч без фаворита, но я надеюсь, что мы пройдем «Бенфику».

«С начала подготовки в январе мы много изучали стиль игры «Бенфики». Это очень сильный соперник, который имеет отличные результаты. Они были великолепны, пока не угодили в неудачную серию из трех последних матчей. Но у «Бенфики» опасная атака, а потому нас ждет интересная игра».

«У всех команд есть свои сильные и слабые стороны, и мы хотим воспользоваться их слабыми сторонами. Тренеры дали нам много идей о том, какой должна быть наша игра и что мы можем сделать, чтобы воспользоваться минусами соперника», - отметил Мораес.

В нынешнем сезоне на счету Мораеса 24 матча, 17 голов и 7 результативных передач за «Шахтер».