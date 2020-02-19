Конрад ЛАЙМЕР: «Жаль, что Тоттенхэму не помогут Кейн и Мин»

Футболист «Лейпцига» поделился ожиданиями от встречи с лондонским клубом

  • 19.02.2020 10:28
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Конрад ЛАЙМЕР: «Жаль, что Тоттенхэму не помогут Кейн и Мин»
© ФК Лейпциг. Конрад Лаймер

Футболист «Лейпцига» Конрад Лаймер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Будучи ребенком, всегда мечтал о таких матчах. Конечно же, такое запомнится навсегда. Все мы с нетерпением ждем начала игры. Знаем, какой футбол хотим показать. Осталось только воплотить свой план в жизнь.

Очень жаль, что «шпорам» не помогут такие хорошие футболисты, как Гарри Кейн и Сон Хын Мин. Я всегда хотел играть против лучших. Но будем работать с тем, что имеем», — отметил Лаймер.

Поединок «Тоттенхэм» — «Лейпциг» состоится в среду, 19-го февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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