Альберт СЕЛАДЕС: «Аталанта любит атаковать»

Наставник «Валенсии» поделился ожиданиями от встречи с итальянским клубом

  • 19.02.2020 09:52
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Альберт СЕЛАДЕС: «Аталанта любит атаковать»
© ФК Валенсия. Альберт Селадес

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес поделился ожиданиями от первого матча с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам противостоит очень атакующая команда, они не зря являются самым результативным клубом серии А и Европы в целом. «Аталанта» проводит блестящий сезон. Эта команда обожает идти вперед. У нас много кадровых проблем, но мы постараемся справиться теми силами, которые у нас есть.

К сожалению, нас преследует эпидемия травм. Невероятно жалко, что не все ребята могут принять участие в матче и получить от него удовольствие. С другой стороны, у остальных футболистов есть отличная возможность проявить себя. Нужно просто адаптироваться в имеющихся условиях.

В гостях мы играем не так удачно, но в Лиге чемпионов добились нескольких хороших результатов на выезде, победив в Лондоне и Амстердаме [«Челси» и «Аякс» соответственно]. Вообще, в Лиге чемпионов мы стабильно показывали хороший футбол. Все внимание на предстоящем матче!», — отметил Селадес.

Поединок «Аталанта» — «Валенсия» состоится в среду, 19-го февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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