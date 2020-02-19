Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Уважаю Моуриньо. Он очень повлиял на футбол»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал предстоящий матч с «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я немного нервничаю перед каждой игрой. Но это не самая важная игра в истории клуба. Конечно, мы хотим выйти в четвертьфинал, но сначала нужно добиться результата в выездном матче. Я испытываю огромное уважение к Жозе Моуриньо. Он выиграл много титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол», - сказал Нагельсманн.

Матч «Тоттенхэм» - «Лейпциг» состоится 19 февраля в Лондоне. Начало - в 22:00 по Киеву.